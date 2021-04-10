Карлос Сайнс: «Реалу» не хватает инстинкта убийцы Роналду. «Ювентусу» с ним повезло»

Пилот поделился мыслями о мадридском «Реале», фанатом которого он является.

«Да, «Феррари» можно сравнить с «Реалом», это самые знаменитые команды в своих видах спорта. «Феррари» обречена на победы, и в каждом спорте существуют свои циклы. Мы хотим вернуться на вершину как можно раньше. С другой стороны, до 2014 года «Реал» ждал победу в Лиге чемпионов 12 лет.

На кого из игроков я равняюсь? На Серхио Рамоса, он лидер. В прошлом моими кумирами были Зидан и Криштиану Роналду», – отметил Карлос.

Испанец рассказал о том, что потерял мадридский клуб с уходом Роналду:

«Реалу» не хватает его инстинкта убийцы, его голов. Я часто говорю Джону (Элканну, президенту «Феррари» и владельцу «Ювентуса» – Sports.ru), что «Юве» повезло с Криштиану. В свои 36 лет он остается ориентиром».

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