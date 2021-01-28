Григорий Родченков о законе в его честь: «Раньше ты был неуязвим, теперь ты – жертва. Над головами людей из допинговой системы занесен дамоклов меч»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что закон, названный в его честь и принятый в США, может изменить мировой спорт.

«Здесь и сейчас это меняет правила игры. Люди, которые были частью заговора, усилят свою безопасность из-за страха.

Я знаю людей, которые являются ядром допинговой системы… Они очень умны. Они очень хороши. Теперь над их головами занесен своего рода дамоклов меч. Это совершенно другие чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым. Теперь же ты – жертва», – сказал Родченков в подкасте Хельсинкской комиссии США, которая инициировала принятие закона.

Закон Родченкова позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых сговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов.

Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов и представителей спортивного и государственного руководства.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами