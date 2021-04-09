НБА. «Финикс» примет «Майами», «Портленд» – «Бостон» и другие матчи

Во вторник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В Миннеаполисе состоится перенесенный матч между «Миннесотой» и «Бруклином».

Занимающий 2-е место на Западе «Финикс» примет прошлогоднего финалиста «Майами». «Портленд» встретится дома с «Бостоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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