НБА. «Финикс» примет «Майами», «Портленд» – «Бостон» и другие матчи

Во вторник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
В Миннеаполисе состоится перенесенный матч между «Миннесотой» и «Бруклином».
Занимающий 2-е место на Западе «Финикс» примет прошлогоднего финалиста «Майами». «Портленд» встретится дома с «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 23.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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