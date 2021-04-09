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    НБА. «Финикс» примет «Майами», «Портленд» – «Бостон» и другие матчи

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    Во вторник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    В Миннеаполисе состоится перенесенный матч между «Миннесотой» и «Бруклином».

    Занимающий 2-е место на Западе «Финикс» примет прошлогоднего финалиста «Майами». «Портленд» встретится дома с «Бостоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Миннесота – Бруклин 60:88 (3 четверть)
    Дата проведения
    13 апреля, 23.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Клипперс
    Дата проведения
    14 апреля, 02.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Атланта
    Дата проведения
    14 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Лейкерс
    Дата проведения
    14 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Юта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    14 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Майами
    Дата проведения
    14 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Бостон
    Дата проведения
    14 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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