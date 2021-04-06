Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ после игры со «Спартаком»

Вратарь «Локомотива» Гильерме наказан за поведение на матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, голкипера дисквалифицировали на две игры российского чемпионата.
Болельщики красно-белых оскорбляли Гильерме с трибун, при этом «Спартак» утверждал, что вратарь провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.
В 2018 и 2020 годах болельщики «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.
«Локомотиву» предстоит сыграть с «Ростовом» в следующем матче РПЛ. Затем команда Марко Николича встретится с «Тамбовом».