Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ после игры со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации болельщики Гильерме Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме наказан за поведение на матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, голкипера дисквалифицировали на две игры российского чемпионата.

Болельщики красно-белых оскорбляли Гильерме с трибун, при этом «Спартак» утверждал, что вратарь провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.

В 2018 и 2020 годах болельщики «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

«Локомотиву» предстоит сыграть с «Ростовом» в следующем матче РПЛ. Затем команда Марко Николича встретится с «Тамбовом».

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