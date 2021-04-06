«Челси» впервые с 2014 года сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

«Челси» выбил «Порту» (2:0, 0:1) из по сумме двух матчей в 1/4 финала.

Клуб Романа Абрамовича дошел до полуфинала ЛЧ впервые с 2014 года. Тогда командой руководил Жозе Моуринью. В дальнейшем «Челси» добирался максимум до 1/8 финала или вовсе не участвовал в турнире.

Лондонская команда пробилась в 1/2 финала ЛЧ в восьмой раз в своей истории. Дважды «синие» играли в финале, одержав победу в одном из них и уступив в другом.

В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

«Челси» и «Порту» не били в створ ворот в 1-м тайме. Такое было лишь раз в этой ЛЧ