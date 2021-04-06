Дело Сухины рассмотрят в пятницу. Он в командировке за пределами России

Стало известно, когда КДК РФС рассмотрит поведение , который занимает пост начальника команды в «Локомотиве», перед игрой 25-го тура со «Спартаком» (2:0).

Заседание по делу Сухины состоится в пятницу, 16 апреля. Сегодня он не смог прибыть на рассмотрение ситуации, поскольку находится в командировке за пределами России.

Журналист Сергей Егоров уточняет, что присутствие Сухины на разбирательстве обязательно. КДК поздно получил обращение «Спартака», поэтому вовремя оповестить эск-арбитра о необходимости явиться на заседание не удалось.

Кроме того, все судьи, работавшие на матче, напишут рапорты с объяснением произошедшего. Также КДК обратился к «Спартаку» за дополнительными видеоматериалами.

Напомним, Сухина заходил в судейскую за час до матча между и .

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