«Локомотив»: «Гильерме оскорбляли весь матч. Провоцировавших не наказали, это вызывает сожаление и недоумение»

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу скандала с участием вратаря команды Гильерме и болельщиков .

«Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Гильерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Гильерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло», – сказано в заявлении клуба.

Гильерме сегодня был дисквалифицирован на два матча. «Спартак» наказали штрафом 500 тысяч рублей и одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

В 2018 и 2020 годах болельщики «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера . В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

Гильерме забанили на два матча. Его оскорбляли фанаты «Спартака», а он показывал им разные жесты – теперь все спорят, кто начал