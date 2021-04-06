«Челси» проиграл «Порту» (0:1), но вышел в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух матчей

проиграл (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой игре со счетом 2:0. В 1/2 финала «синие» сыграют с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый матч: 2:0

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