«Челси» проиграл «Порту» (0:1), но вышел в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух матчей

Теги Челси Порту Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

«Челси» проиграл «Порту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой игре со счетом 2:0. В 1/2 финала «синие» сыграют с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Челси Англия – Порту Португалия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Тареми.
ЧелсиМенди, Чилуэлл, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Маунт (Зиеш, 86), Аспиликуэта.
ПортуМарчесин, Пепе, Мбемба, Сануси, Манафа (Нану, 75), Отавио, Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84), Марега (Эванилсон, 75), Урибе, Корона (Диас, 75), Груйич (Тареми, 63).
Предупреждения:
Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Диас (88), Тареми (90).

Первый матч: 2:0

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