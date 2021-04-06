«Челси» проиграл «Порту» (0:1), но вышел в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух матчей

«Челси» проиграл «Порту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лондонский клуб вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой игре со счетом 2:0. В 1/2 финала «синие» сыграют с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 0:1 – 90 Тареми.
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Челси –
Менди, Чилуэлл, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Маунт (Зиеш, 86), Аспиликуэта.
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Порту –
Марчесин, Пепе, Мбемба, Сануси, Манафа (Нану, 75), Отавио, Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84), Марега (Эванилсон, 75), Урибе, Корона (Диас, 75), Груйич (Тареми, 63).
- Предупреждения:
- Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Диас (88), Тареми (90).
Первый матч: 2:0