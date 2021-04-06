«Спартак» о ситуации с Гильерме: «Ответственность лежит на обеих сторонах. Наказание можно назвать справедливым»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о решениях КДК РФС по матчу 25-го тура против (0:2).

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно.

Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами. Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым.

Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с ? Работа ведется, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива», – сказал Фетисов.

За оскорбления на расовой почве со стороны болельщиков московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Гильерме дисквалифицирован на два матча по итогам этой игры. «Спартак» утверждал, что голкипер провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.