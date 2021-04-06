FARE о Гильерме: «РФС наказывает жертву расизма. Неправильный сигнал для футбола и общества – решение подстегнет расистов»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) высказалась о ситуации с оскорблением болельщиками в адрес голкипера .

« очень разочарованы дисциплинарным решением , поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе.

Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние 5 лет и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», — сообщили в пресс-службе организации.

За оскорбления на расовой почве со стороны болельщиков московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, «Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Гильерме дисквалифицирован на два матча по итогам этой игры. «Спартак» утверждал, что голкипер провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.