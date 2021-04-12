Овечкин забил 728-й гол в НХЛ. До Дионна – 3 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:1).

Россиянин забросил 728-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым (731 гол), Овечкину осталось забросить 3 шайбы. Рекорд лиги принадлежит (894).

В 39 матчах текущего сезона Овечкин набрал 39 (22+17) очков.

Сегодня форвард провел на льду 18:17 (3:57 – в большинстве), нанес 3 броска в створ ворот, заблокировал 2 броска, завершив игру с полезностью «0».

Статистика потерь и перехватов – 1:0.