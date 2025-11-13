Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
Денис Глушаков: не удивлюсь, если слухи об отставке Карпина – заказуха.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина из «Динамо».
Специалист ранее назвал работу в сборной России основной.
«Валерий Георгиевич сначала со сборной подписал контракт, поэтому от этого отталкивался, что это его основная работа. Во-вторых, мы сейчас без международных соревнований.
Что касается слухов об увольнении из «Динамо», то у нас в России любят поджигать. Не удивлюсь, если это заказуха», – сказал Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
