Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»

Денис Глушаков: не удивлюсь, если слухи об отставке Карпина – заказуха.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина из «Динамо».

Специалист ранее назвал работу в сборной России основной.

«Валерий Георгиевич сначала со сборной подписал контракт, поэтому от этого отталкивался, что это его основная работа. Во-вторых, мы сейчас без международных соревнований.

Что касается слухов об увольнении из «Динамо », то у нас в России любят поджигать. Не удивлюсь, если это заказуха», – сказал Денис Глушаков .

Мне грустно, что Карпин в тупике