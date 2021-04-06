Ханс-Дитер Флик: «Баварии» не хватало финального штриха в атаке. Поздравляю «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги ответного матча с «ПСЖ» (1:0) в 1/4 финала .

«Учитывая, что в первом матче (2:3) мы не использовали множество моментов и дали сопернику не так много шансов забить, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили третий мяч тогда.

Все увидели, насколько опасен в атаке. Но даже несмотря на то, что мы вылетели, я хочу похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, поздравляю победителя.

Обычно моя команда очень умело работает в атаке, но сегодня нам не хватало финального штриха. Надо принять произошедшее, пусть даже мы надеялись на другой исход», – заявил Флик в интервью Sky Sport Germany.