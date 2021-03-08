Меган Рапино: «Не прошу зарплату как у Месси. О расизме в футболе должны говорить не только темнокожие, а о гомофобии – не только геи»

Капитан женской сборной США Меган Рапино высказалась о разнице в заработке между женщинами и мужчинами в футболе.

«Мы боремся за равные инвестиции, за равные возможности, за одинаковые ресурсы для команд. Я не прошу зарплату как у Месси. Это далеко от реальности.

Если бы у нас были такие же программы по подготовке в молодежном футболе, те же рекламные возможности, то мы смогли бы говорить о росте женского футбола. Мы увидели, что после полученных инвестиций уровень клубов и футболисток вырос за последние 4-5 лет.

Чемпионат мира 2019 года – идеальный пример. И причина только в том, что мы подняли большой шум!

О расизме должны говорить не только темнокожие футболисты, о гомофобии должны говорить не только геи, о неравной оплате должны говорить не только женщины. Все мы несем ответственность», – сказала Рапино в эфире Radio Montecarlо.