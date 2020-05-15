Сергей Устюгов: «Меня путают с Евгением Устюговым. В инстаграме многие пишут: «Допингер, почему ты до сих пор бегаешь?»

Российский лыжник рассказал, как относится к тому, что его иногда путают с бывшим биатлонистом Евгением Устюговым, в отношении которого продолжаются допинговые разбирательства.

«Очень много нелепых ситуаций. Журналисты путают, они не знают, о чем говорят. Даже по центральным телеканалам показывали мою фотографию и говорили: «Это Евгений Устюгов, который закончил карьеру в 2014 году». А я в 2014-м только начал появляться – выступал на Олимпиаде, на Кубке мира неплохо получалось. У меня тогда только началась взрослая карьера, пошла в гору.

Это неприятно, особенно когда еще говорится о каких-то разбирательствах с допингом. Мне как действующему спортсмену это не особо приятно.

В инстаграме многие пишут, говорят: допингер, почему ты до сих пор бегаешь? Путают меня с Евгенией Устюговым – а у него до сих пор идут разбирательства – отзываются нелестно. Пишут в директ, в комментариях. Но я на это дело внимания не обращаю», – сказал Устюгов в эфире телеканала «Югра».