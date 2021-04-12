«Динамо» назначило Кудашова главным тренером. Крикунов и весь его штаб покинули клуб

официально объявило об уходе из клуба главного тренера и назначении на его место .

Сообщается, что решение о расставании с 70-летним специалистом и его штабом было принято после того, как команда не выполнила поставленную задачу на сезон. «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступило СКА (1-4).

Новые соглашения не будут предложены старшему тренеру команды Юрию Бабенко, тренерам , Андрею Скопинцеву, Виталию Еремееву, и тренеру по физической подготовке Ивану Скобреву.

49-летний Кудашов ранее тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России. С лета 2020 года он оставался без работы.

В качестве игрока в составе «Динамо» он становился чемпионом суперлиги в 2000 году и выиграл Кубок Гагарина в 2012 году.