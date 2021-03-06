Женская сборная России вышла в финальную стадию Евро-2022

Сегодня женская сборная России сыграла вничью с Португалией в ответном стыковом матче квалификации Евро-2022 (0:0, первый матч – 1:0).

Команда Юрия Красножана одержала победу по сумме двух встреч и получила право сыграть в финальной части Евро, которая пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

Москва, Россия

Россия – Португалия – 0:0 (0:0)

Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Черномырдина (Шеина, 46 (Курочкина, 86)), Смирнова, Федорова, Коровкина.

Португалия: Перейра, Боржеш, Кошта, Ребелу (Капета, 78 (Амаду, 90)), Маршау, Нету (к), Д. Силва, Т. Пинту (Ф. Пинту, 61), Нортон (Ясинту, 61), Ж. Силва, Назарет (Энкарнасау, 61).

Предупреждения: Нортон, 50. Абдуллина, 67. Гомеш, 90.

Судьи: Фраппар, Николози, Коппола (все – Франция).

Первый матч – 1:0