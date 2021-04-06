«Челси» в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ. Это рекорд для клубов АПЛ

«Челси» выбил «Порту» (2:0, 0:1) из по сумме двух матчей в 1/4 финала.

Лондонский клуб в 8-й раз в эпоху ЛЧ (с сезона-1992/93) вышел в полуфинал турнира. Это лучший показатель среди английских команд.

За это время играл на данной стадии 7 раз, «Ливерпуль» – 5, – 2, , и «Лидс» – по разу.

В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «Реал» – .

«Челси» впервые с 2014 года сыграет в полуфинале Лиги чемпионов