«Челси» в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ. Это рекорд для клубов АПЛ

«Челси» выбил «Порту» (2:0, 0:1) из Лиги чемпионов по сумме двух матчей в 1/4 финала.
Лондонский клуб в 8-й раз в эпоху ЛЧ (с сезона-1992/93) вышел в полуфинал турнира. Это лучший показатель среди английских команд.
За это время «Манчестер Юнайтед» играл на данной стадии 7 раз, «Ливерпуль» – 5, «Арсенал» – 2, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Лидс» – по разу.
В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».
«Челси» впервые с 2014 года сыграет в полуфинале Лиги чемпионов