Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»

Александр Головин: в матче с Перу был очень плохой газон.

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча против команды Перу (1:1), который прошел на стадионе «Газпром Арена».

– Во втором тайме чуть-чуть подустали. Помимо этого, поле тяжелое. На нем было очень сложно играть.

– Плохой газон?

– Очень плохой. Странно, но это сильно заметно. Думал, будет хорошее поле, но как есть.

– Многие пишут, что вы вышли вполноги мяч попинать.

– Не знаю. Мне показалось, все нормально. Вся команда боролась и билась.

– Насколько уровень соперника был оптимальным?

– Уровень соперника хороший. Перу – точно не слабая команда, но и не самая сильная.

Физически они сильнее нас и многих других команд. С ними было тяжело в единоборствах. Нужно было больше забивать, и мы могли это сделать, – сказал Александр Головин .

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали