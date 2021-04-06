«Спартак» за расизм фанатов в адрес Гильерме получил матч без зрителей условно и штраф 500 тысяч рублей

Стало известно, какое наказание понес «Спартак» за выкрики болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» во время игры 25-го тура (0:2).

За оскорбления на расовой почве со стороны болельщиков московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Напомним, вратарь Гильерме дисквалифицирован на два матча по итогам этой игры. «Спартак» утверждал, что голкипер провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.