«Спартак» за расизм фанатов в адрес Гильерме получил матч без зрителей условно и штраф 500 тысяч рублей

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Стало известно, какое наказание понес «Спартак» за выкрики болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме во время игры 25-го тура РПЛ (0:2).

За оскорбления на расовой почве со стороны болельщиков московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, «Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Напомним, вратарь «Локо» Гильерме дисквалифицирован на два матча по итогам этой игры. «Спартак» утверждал, что голкипер провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.

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