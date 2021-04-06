Президент «ПСЖ»: «Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть ЛЧ. У Неймара и Мбаппе нет причин уходить»

Президент высказался об амбициях клуба после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Наша цель – пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем идти от матча к матчу. Сегодня все было великолепно. Мы могли забить 3-4 мяча, но в итоге вышли в полуфинал.

Я верю в нашу команду, она выросла и набралась опыта. Мы обыграли «Барселону» и «Баварию», это очень много значит. Мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я горжусь командой. Почеттино и проделали великолепную работу. Игроки выложились по полной.

Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи. У Неймара и Мбаппе нет причин уходить. У нас действительно есть все, чтобы выиграть все турниры», – заявил Аль-Хелайфи.

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