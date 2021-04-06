Все решения Левникова в матче «Локо» – «Спартак» признаны верными

Эскпертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитра на матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что все решения судьи признаны верными: «Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение.

Глобально все решения [Левникова] признали верными? Конечно».

По ходу игры мяч дважды попадал в руки игроков . По этим эпизодам и обратился в ЭСК РФС. Также клуб хотел, чтобы комиссия оценила эпизод, случившийся на 44-й минуте игры.

Между защитником «Локо» Александром Сильяновым и полузащитником «Спартака» Квинси Промесом произошел контакт в штрафной площади железнодорожников, но пенальти назначен не был.

Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной. Левников после консультации с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар. В концовке встречи мяча рукой в своей штрафной коснулся защитник железнодорожников Александр Сильянов.

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