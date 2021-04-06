Василий Березуцкий, Григалава и Аджоев-младший дисквалифицированы по итогам конфликта после матча «Арсенал» – ЦСКА

Теги ЦСКА Василий Березуцкий Гия Григалава премьер-лига Россия Бетсити Кубок России дисквалификации происшествия КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц Гурам Аджоев-младший Футбол

КДК РФС вынес решение по итогам конфликта между представителями «Арсенала» и ЦСКА после матча 1/4 финала Бетсити Кубка России (1:2).

«Была словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было.

За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча: один реальный, один условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок один год.

За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Сообщалось, что Григалава и Аджоев-младший обещали «проломить головы» тренерам ЦСКА.

ЦСКА дожал Тулу (и нарвался на угрозы от Григалавы и Аджоева-младшего), «Крылья» выбили из Кубка «Динамо»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья