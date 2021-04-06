«Спартак» о ситуации с Сухиной: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Готовы предоставить»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о переносе на пятницу рассмотрения дела о поведении , занимающего пост начальника команды в «Локомотиве», во время матча 25-го тура между клубами (0:2).

– Сухина находится в командировке, дело не стали разбирать. Как вы к этому отнеслись?

– Мы ждем пятницу.

– У вас есть понимание, как долго он там [в судейской] находился?

– До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.

– Ролик в соцсетях – единственное доказательство?

– Там появился ролик под названием «За кадром», который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.

– Сухина не один раз заходил в судейскую?

– Не будем комментировать. Оставим до разбирательства, – сказал Фетисов.

Ролик «Спартака» запустил бомбу о технаре для «Локо» – из-за Сухины в судейской. Но все не так просто