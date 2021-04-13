«Ак Барс» и «Авангард» за 6 матчей серии ни разу не победили дома. Впервые в истории плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил (2:0) в шестом матче серии финала Восточной конференции .

Казанская команда перевела серию в седьмой матч благодаря выездной победе в Балашихе.

После шести игр ни одна из команд еще не смогла выиграть домашнюю игру. Как отметил журналист Азамат Шавлуков, это произошло впервые в истории плей-офф КХЛ.

проиграл два стартовых матча в Казани (1:3 и 0:2), а также уступил дома в пятой игре (2:3 ОТ).

«Авангард», в свою очередь, проиграл третий (1:2), четвертый (1:2) и шестой матчи (0:2) в Балашихе.

Седьмой матч пройдет 15 апреля в Казани.