«Ак Барс» и «Авангард» за 6 матчей серии ни разу не победили дома. Впервые в истории плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Авангард» (2:0) в шестом матче серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
Казанская команда перевела серию в седьмой матч благодаря выездной победе в Балашихе.
После шести игр ни одна из команд еще не смогла выиграть домашнюю игру. Как отметил журналист Азамат Шавлуков, это произошло впервые в истории плей-офф КХЛ.
«Ак Барс» проиграл два стартовых матча в Казани (1:3 и 0:2), а также уступил дома в пятой игре (2:3 ОТ).
«Авангард», в свою очередь, проиграл третий (1:2), четвертый (1:2) и шестой матчи (0:2) в Балашихе.
Седьмой матч пройдет 15 апреля в Казани.