Роналду может уйти из «Ювентуса», если клуб не попадет в ЛЧ

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус», если клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как утверждает Calciomercato.com, руководство итальянского клуба ни в коем случае не станет просить 36-летнего форварда уйти. Такое решение может принять только сам Роналду. В этом смысле решающим фактором для него станет попадание в Лигу чемпионов.

Однако в случае ухода из «Юве» португалец понесет значительные финансовые потери, поскольку налоговые обязательства в Италии не так высоки, как в других европейских странах.

Возвращение Роналду в крайне маловероятно. Форвард может присоединиться к , если нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб. Также игрок может уйти в , при этом английский клуб может включить в сделку полузащитника Поля Погба, чей агент Мино Райола некоторое время назад объявил о нежелании француза продлевать контракт с клубом. Кроме того, не стоит исключать вариант с возвращением нападающего в «Спортинг».

Сейчас «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, на одно очко опережая идущую четвертой «Аталанту». Отрыв от пятого места – три балла.

В этом сезоне португалец провел 27 матчей в Серии А и забил 25 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.