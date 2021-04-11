У Джамала Мюррэя разрыв крестообразных связок колена

У разыгрывающего «Наггетс» диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

Один из лидеров «Наггетс» получил травму на последней минуте матча против «Голден Стэйт» в понедельник во время прохода в бесконтактной ситуации.

В 48 матчах сезона Мюррэй набирает 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

«Денвер» входит в число ведущих команд Западной конференции. С результатом 34-20 команда идет на 4-м месте.

Стеф Карри обошел Уилта Чемберлена и стал самым результативным игроком «Уорриорз». А еще он сегодня набрал 53 очка