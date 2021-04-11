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    У Джамала Мюррэя разрыв крестообразных связок колена

    Теги травмы Денвер НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

    У разыгрывающего «Наггетс» Джамала Мюррэя диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

    Один из лидеров «Наггетс» получил травму на последней минуте матча против «Голден Стэйт» в понедельник во время прохода в бесконтактной ситуации.

    В 48 матчах сезона Мюррэй набирает 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

    «Денвер» входит в число ведущих команд Западной конференции. С результатом 34-20 команда идет на 4-м месте.

    Стеф Карри обошел Уилта Чемберлена и стал самым результативным игроком «Уорриорз». А еще он сегодня набрал 53 очка

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