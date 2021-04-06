Медиадиректор «Спартака»: «Козловцев заходил в судейскую с разрешения арбитров. Он был оштрафован клубом»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о появлении начальника команды Василия Козловцева в судейской после матча с (0:2).

– Козловцев действительно заходил в судейскую после окончания матча, чтобы передать арбитрам код подтверждения протокола игры. Но сделал он это с разрешения судейской бригады. При этом главный судья не сделал замечания по этому поводу и не отметил этот факт в качестве нарушения.

– «Спартак» расценивает эпизод с Сухиной как безусловное нарушение. Как тогда оценить появление там Козловцева, если на это, по заявлению главы судейского комитета Хачатурянца, никто не имеет права?

– В нашем футболе есть какой-то нигилизм в отношении формальных процедур. Было бы здорово, чтобы за соблюдением регламента следили даже не сотрудники безопасности клубов, а независимые люди. Например, от РФС или .

Но, безусловно, есть большая разница между тем, чтобы зайти в судейскую до игры и после. И тот и другой факт мы готовы подтвердить. Если появились такие видео, то, значит, вскоре общественность и эксперты ЭСК с КДК получат полную запись с камер наблюдения «РЖД-Арены», и мы увидим, сколько раз в судейскую заходил .

– В итоге позиция «Спартака» по появлению в судейской посторонних остается неизменной – это недопустимо?

– Да, такова позиция клуба. Но надо понимать, что Козловцев не является бывшим арбитром и его заход в раздевалку после матча не может быть воспринят в качестве отягчающего обстоятельства. При этом отмечу, что начальник команды был оштрафован клубом, – сказал Фетисов.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату ни до, ни во время, ни после игры.

Будете смеяться, но в судейской был еще и начальник «Спартака». Зашел после матча, но так тоже нельзя