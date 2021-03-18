Победа России U21 на Евро, золото Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию, музыка Чайковского вместо гимна РФ и другие новости утра

1. Молодежная сборная России разгромила Исландию (4:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021. Игру сделал Чалов – у него гол и два голевых паса. В дебютном матче за команду забил и 17-летний Захарян, побив рекорд Смолова.

2. 🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е.

Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021 у мужчин, Чен – 3-й, Коляда – 4-й, Семененко – 10-й.

3. НХЛ. «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» (4:3), все шайбы на счету россиян – Кузнецов сделал дубль, по шайбе добавили Овечкин и Орлов.

«Рейнджерс» вновь разнесли «Филадельфию» (8:3), у Бучневича дубль, а Зибанежад опять набрал 6 очков. «Тампа» уступила «Далласу», Василевский прервал победную серию на отметке 12 матчей. Все результаты дня – здесь.

4. В стартовом туре квалификации ЧМ-2022 Германия крупно выиграла у Исландии (3:0), Англия разгромила Сан-Марино (5:0), Испания поделила очки с Грецией (1:1), Италия победила Северную Ирландию (2:0). Российский судья Кирилл Левников встал на колено перед матчем англичан.

5. ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде.

6. В пятом матче второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА выиграл у «Локомотива» (3:2) и вышел вперед в серии (3-2).

7. Трансферы. «Зенит» интересуется тренером «Ромы» Фонсекой. Бенитес входит в шорт-лист «Спартака». «Реал» может назначить Лева или Рауля, если Зидан уйдет летом.

«Реал» попросит Роналду снизить зарплату до 25 млн евро в год в случае перехода, но вроде бы Криштиану останется в «Ювентусе» до 2022-го и потребует усиления состава. Вейналдум и Депай договорились с «Барселоной» о контрактах на 3 года. «Юве» предложил Дибале зарплату 10 млн евро с учетом бонусов, форвард отказался и может уйти летом.

8. НБА. 35 очков Макколлума помогли «Портленду» выиграть у «Майами» и другие результаты.

9. Александр Соболев – лучший игрок марта в РПЛ, Марко Николич – лучший тренер, гол Дениса Макарова «Зениту» признан лучшим по итогам месяца.

10. Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира в Планице. Спортсмен находится в искусственной коме. У него перелом ключицы и повреждение легких.

11. Владимир Путин наградил врача, которого уволили из «Енисея» за прогулы из-за работы в «красной зоне».

12. ЦСКА был сильнее «Црвены Звезды» (87:72) в рамках регулярного чемпионата Евролиги, «Валенсия» победила «Баварию».

13. В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Во время одного из этапов пламя погасло.

14. В Москве задержали участника нападения на Расула Мирзаева. В 2016-м его избили за неуважение к Хабибу.

15. Московское «Динамо» победило петербургский «Зенит» в финале волейбольного Кубка ЕКВ и завоевало трофей.

Цитаты дня:

Меган Рапино: «Нам по-прежнему платят меньше, чем мужчинам. Из-за отсутствия надлежащих инвестиций мы не знаем реального потенциала женского спорта»

Матерацци – Недведу: «Надеюсь, твой сын увидит победу в ЛЧ до окончания университета. Мои дети видели победы в ЛЧ и ЧМ в садике и начальной школе»

Главный редактор «Матч ТВ»: «Фигурное катание – в основном «женский» спорт. У нас есть куда более рейтинговые виды»

Кержаков о 90-х: «Фильм «Брат» – вот это мое воспоминание о Питере. Бандитские разборки, труповозка утром»

Льюис Хэмилтон: «Планирую и дальше вставать на одно колено в рамках акций по борьбе с расизмом»

Бойкова – своему тренеру Москвиной после бронзы ЧМ-2021: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»