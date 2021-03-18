17-летний Захарян забил и заработал пенальти в дебютном матче за Россию U21 – на Евро против Исландии

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провел дебютный матч за сборную России U21.
Российская команда играет с Исландией (4:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021.
В первой половине игры 17-летний Захарян заработал пенальти, который реализовал Федор Чалов, а также забил в добавленное время.
На 71-й минуте Арсен был заменен на Наиля Умярова.
Статистику Захаряна можно изучить здесь.
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А вот третий. Дебютант Захарян вначале заработал пенальти, а потом и отметился и сам 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
У Чалова уже гол+две передачи:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/EYsNY20asa