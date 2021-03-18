17-летний Захарян забил и заработал пенальти в дебютном матче за Россию U21 – на Евро против Исландии

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провел дебютный матч за сборную России U21.

Российская команда играет с Исландией (4:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021.

В первой половине игры 17-летний Захарян заработал пенальти, который реализовал Федор Чалов, а также забил в добавленное время.

На 71-й минуте Арсен был заменен на Наиля Умярова.

Статистику Захаряна можно изучить здесь.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча. Также смотрите на сайте видеотрансляцию игры.

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