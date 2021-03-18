ЦСКА назначил Олича, Василевский выиграл 12-й матч подряд, «Ак Барс» в финале Востока, «Фиорентина» рассталась с Пранделли, Хэмилтон против российских цирков и другие новости утра

1. Новым главным тренером ЦСКА назначен Ивица Олич. Московский клуб заключил с 41-летним специалистом контракт, детали которого не уточняются.

2. Кубок Гагарина. «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4-0 в серии и вышел в финал Востока. «Салават» проиграл серию 0-4 впервые в истории КХЛ.

«Локомотив» победил ЦСКА (3:0) и сравнял счет в серии – 2-2.

3. «Фиорентина» российского форварда Александра Кокорина подтвердила отставку Чезаре Пранделли. Он ушел по нефутбольным причинам.

4. Роналд Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Он встречался с президентом клуба Жоаном Лапортой, руководство клуба верит в специалиста.

5. В Северной Осетии в драке убили чемпиона по ММА Алана Хадзиева.

6. «Ювентус» готов продать нападающего Криштиану Роналду за 25 млн евро. Форвард хочет в «Реал», пишет As. По данным другого источника, Роналду действительно нет в списке неприкасаемых «Юве».

7. НХЛ. Василевский выиграл 12-й матч подряд, побив рекорд «Тампы», до рекорда лиги – 2 победы. Проворов набрал 15-е очко в сезоне. Все результаты – здесь.

8. Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар не хотят продлевать контракты с «ПСЖ», утверждает El Chiringuito TV.

9. НБА. «Лейкерс» уступили «Новому Орлеану», «Финикс» обыграл «Майами». Другие результаты – здесь.

10. «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, если не удастся купить Мбаппе или Холанда.

11. Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Японии пройдет со зрителями.

12. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выступил против насилия над животными в цирках России.

13. Министр спорт РФ Олег Матыцин приостановил деятельность на посту главы Международной федерации студенческого спорта.

14. «Севилья» опровергла слухи об интересе к российскому хавбеку «Монако» Александру Головину.

Цитаты дня.

Гинер об Оличе: «Мы взвесили все риски. Понимаем, что у него нет опыта самостоятельной работы»

Александр Шлеменко: «Я понял, что Моргенштерн – черт. Проще сказать – бес»

Филиппо Индзаги: «Гайч напоминает Левандовского. У него есть мощь и скорость»

Томи Лямся: «Один из лучших сезонов «Салавата» за последнее время. Организация сделала шаг вперед»

Берни Экклстоун: «Хэмилтона используют сторонники BLM – так они получают много денег»

«Нельзя сравнивать расизм с ситуацией в Катаре». Вейналдум ответил журналисту, спросившему про BLM и погибших рабочих на стройках ЧМ-2022

Дьяков о геях в футболе: «В России – нет. В толерантной Европе все возможно, у нас совсем другой менталитет»

Дрэймонд Грин: «Я лучший защищающийся игрок в истории НБА»

«Этот мир, вероятно, больше не подходит мне. Пришло время открыть свое истинное «я». Пранделли об уходе из «Фиорентины»