Бойкова – Москвиной после бронзы ЧМ-2021: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»

Российская фигуристка , выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на бронзовую медаль чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

Бойкова и Козловский тренируются у , как и победившая пара – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад.

После объявления оценок за прокат Бойкова обратилась к Москвиной в кисс-энд-крае: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

Видео со словами Бойковой опубликовано в телеграм-канале «Фигурное катание 24/7».

«Как отпразднуем победу? Мы идем спать!» Чемпионское награждение Мишиной и Галлямова

🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е