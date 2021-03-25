Бойкова – Москвиной после бронзы ЧМ-2021: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на бронзовую медаль чемпионата мира-2021 в Стокгольме.
Бойкова и Козловский тренируются у Тамары Москвиной, как и победившая пара – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад.
После объявления оценок за прокат Бойкова обратилась к Москвиной в кисс-энд-крае: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».
Видео со словами Бойковой опубликовано в телеграм-канале «Фигурное катание 24/7».
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать!» Чемпионское награждение Мишиной и Галлямова
🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е