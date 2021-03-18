Невнятная победа России над Мальтой, Трусова – 12-я в короткой программе на ЧМ, УЕФА отменит ФФП, Знарок покинул «Спартак» и другие новости утра

1. В стартовом матче квалификации ЧМ-2022 сборная России при блеклой игре выиграла на выезде у Мальты (3:1). Дзюба забил 27-й гол, до рекорда Кержакова – 3 мяча. Но временами было страшно за победу в 50-м для Станислава Черчесова матче.

Россия возглавила группу H после 1-го тура, опередив по разнице голов Словению, которая неожиданно победила Хорватию (1:0). А Словакия и Кипр ничего не забили (0:0).

2. Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме, Рика Кихира – 2-я, Елизавета Туктамышева – 3-я, Александра Трусова – 12-я (сорвала каскад).

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский победили в короткой программе у пар, Вэньцзинь Суй – Цун Хань – 2-е, Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 3-и, Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 4-е.

3. Во втором раунде Кубка Гагарина «Металлург» разнес «Авангард» (7:1) и сравнял счет в серии (2-2), московское «Динамо» уступило СКА (1:3) в третьем матче подряд и горит в серии (1-3).

4. Франция и Украина сыграли вничью (1:1) в 1-м туре отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Португалия поскромничала в игре с Азербайджаном (1:0), Бельгия сломила Уэльс (3:1), а Нидерланды уступили Турции (2:4).

5. НХЛ. Капризов прервал 3-матчевую серию без очков, Дадонов – 5-матчевую, Зайцев забил 1-й гол в сезоне. Все результаты – здесь.

6. УЕФА отменит финансовый фэйр-плей. Клубам дадут больше свободы при осуществлении трансферов, будет введена новая система финансового контроля вместо ФФП.

7. Госдума утвердила закон о налоговом вычете за посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

8. Трансферы. Роналду уйдет из «Ювентуса», если его позовут в «Реал», он разочарован проектом туринцев. Правда, «Мадрид» вроде бы и не думает о возвращении Криштиану и хочет подписать звезду на будущее. Гризманн желает остаться в «Барселоне», хотя каталонцы рассматривают вариант с его продажей. Хавбек «Локомотив» Мухин может перейти в «Спартак».

9. НБА. «Милуоки» победил «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл «Клипперс». Другие результаты – здесь.

10. Олег Знарок покинул «Спартак». Виктор и Вячеслав Козловы – в списке кандидатов на вакантный пост, но основной претендент – Борис Миронов.

11. Двух игроков «Тамбова» из-за подозрений в ставках вызвали в РФС. Речь про хавбеков Александра Еркина и Дмитрия Германа. Оба привезли в свои ворота странные пенальти.

12. Казанский «Зенит» на тай-брейке обыграл польскую «Заксу» во втором матче 1/2 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов, но не вышел в финал, уступив в золотом сете.

13. Пилоты «Ф-1» не обязаны вставать на одно колено в рамках акций по борьбе с расизмом. Даже Льюис Хэмилтон поддержал свободу выражения своей позиции для каждого.

14. Трехкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства.

15. НФЛ более чем за 110 млрд долларов продала права на телетрансляцию матчей лиги до 2033 года.

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Твиттер «Спартака» о сюжете «Матч ТВ» про Промеса: «Решили глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет»

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