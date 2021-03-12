«Реал» попросит Роналду снизить зарплату до 25 млн евро в год в случае перехода. В «Юве» он получает 31 млн евро

«Реал» рассматривает вариант с организацией перехода нападающего из «Ювентуса».

As утверждает, что мадридский клуб не сможет платить португальцу столько же, сколько и «Юве», где он зарабатывает 31 млн евро в год после уплаты налогов. «Реал» хочет, чтобы Роналду согласился снизить зарплату на 6 млн евро – до 25 млн евро в год.

Мадридский клуб всерьез рассматривает вариант с подписанием 36-летнего форварда, однако эта сделка не является для «Реала» приоритетной. При этом, как сообщается, представители клуба ведут переговоры со стороной игрока.

В этом сезоне Роналду забил 23 мяча в 24 матчах Серии А. Его статистику можно изучить здесь.

Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95

Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех