«Зенит» интересуется тренером «Ромы» Фонсекой (Il Tempo)

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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть свой пост.

В услугах 48-летнего специалиста заинтересован «Зенит», сообщает ForzaRoma.info со ссылкой на Il Tempo.

Также Фонсека привлек внимание «Наполи», «Фиорентины» и пражской «Славии».

Сообщается, что все контакты Фонсеки с другими клубами были отложены до завершения нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. В контракте португальца есть пункт, позволяющий автоматически продлить соглашение в случае выхода в Лигу чемпионов.

Ранее появлялась информация об интересе к Фонсеке со стороны «Спартака», которая позже была опровергнута.

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