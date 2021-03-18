«Зенит» интересуется тренером «Ромы» Фонсекой (Il Tempo)

Главный тренер «Ромы» может покинуть свой пост.

В услугах 48-летнего специалиста заинтересован , сообщает ForzaRoma.info со ссылкой на Il Tempo.

Также Фонсека привлек внимание , «Фиорентины» и пражской .

Сообщается, что все контакты Фонсеки с другими клубами были отложены до завершения нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. В контракте португальца есть пункт, позволяющий автоматически продлить соглашение в случае выхода в Лигу чемпионов.

Ранее появлялась информация об интересе к Фонсеке со стороны «Спартака», которая позже была опровергнута.