«Юве» предложил Дибале зарплату 10 млн евро с учетом бонусов. Форвард отказался и может уйти летом

Нападающий Пауло Дибала может уйти из этим летом.

Прошлым летом итальянский клуб предложил футболисту новый контракт с зарплатой около 10 млн евро с учетом бонусов, однако игрок и его агент отказывались подписывать такой вариант соглашения в начале сезона-2020/21, пишет Football Italia.

«Ювентус» не намерен увеличивать предложение. Если Дибала не согласится на выдвинутые условия, то, вероятно, покинет «Ювентус» летом, поскольку клуб не хочет отпускать игрока бесплатно летом 2022 года.

В последнее время общение между агентом Дибалы и «Ювентусом» прекратилось, поскольку клуб считает, что достаточно ясно объяснил свою позицию.

Аргентинец не выходил на поле с 10 января, он травмирован. В этом сезоне 27-летний форвард провел 11 матчей в Серии А, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.