ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде

Олимпийский комитет России ( ) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение на использование музыки из первого концерта Петра Чайковского в качестве замены государственного гимна РФ на Олимпиадах в Токио и в Пекине.

Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением.

Мы посчитали возможным обратиться в для утверждения этой композиции», – сказал Поздняков.

По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил этот запрос.

Музыка Чайковского звучала на награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту.

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