Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия рейтинги Вячеслав Караваев Денис Макаров Футбол

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова «Зениту» (2:1) признан лучшим в РПЛ в марте.

Такой выбор сделали эксперты РПЛ и «Матч Премьер». В голосовании болельщиков лучшим был признан дальний удар Вячеслава Караваева в матче с «Ахматом» (4:0).

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