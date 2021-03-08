Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова «Зениту» (2:1) признан лучшим в РПЛ в марте.

Такой выбор сделали эксперты РПЛ и «Матч Премьер». В голосовании болельщиков лучшим был признан дальний удар в матче с «Ахматом» (4:0).

⚽ Гол Дениса Макарова в ворота становится лучшим в марте!



За него проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР, в голосовании болельщиков победил гол Вячеслава Караваева#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/9B8zMJ5PMy — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021

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