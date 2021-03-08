Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова «Зениту» (2:1) признан лучшим в РПЛ в марте.
Такой выбор сделали эксперты РПЛ и «Матч Премьер». В голосовании болельщиков лучшим был признан дальний удар Вячеслава Караваева в матче с «Ахматом» (4:0).
⚽ Гол Дениса Макарова в ворота «Зенита» становится лучшим в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021
За него проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР, в голосовании болельщиков победил гол Вячеслава Караваева#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/9B8zMJ5PMy
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