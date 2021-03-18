Меган Рапино: «Нам по-прежнему платят меньше, чем мужчинам. Из-за отсутствия надлежащих инвестиций мы не знаем реального потенциала женского спорта»

Капитан женской сборной США Меган Рапино выступила перед Палатой представителей США в день равной оплаты труда.

«Из-за отсутствия надлежащих инвестиций мы не знаем реального потенциала женского спорта. Что мы знаем, так это то, насколько успешным был женский спорт перед лицом дискриминации, перед лицом нехватки инвестиций на всех уровнях по сравнению с мужским.

Невозможно просто выступать лучше на фоне неравенства любого рода. Я не понаслышке знаю, что это так. Женская сборная США 4 раза становилась чемпионом мира, четырежды выигрывала Олимпиаду. Мы заполняли стадионы, били рекорды просмотров и обеспечивали продажи футболок.

Тем не менее, несмотря на все это, нам по-прежнему платят меньше, чем мужчинам – за каждый трофей, каждую победу, каждую ничью, каждый матч. Меньше. И если это может случиться с нами, со мной, когда мы у всех на виду, то это может случиться и случается с каждым человеком, которого притесняют по половому признаку.

Нам не нужно ждать. Нам не нужно сохранять терпение. Мы можем изменить это сегодня. Прямо сейчас. Нам просто нужно захотеть», – заявила Рапино.

Тренер женского «Рубина» о зарплатах: «У мужчин совсем другой уровень, есть болельщики. Там зарабатывают деньги, в женском такого нет»