ЦСКА уволил Гончаренко, гостевая форма сборной, СКА повел в серии с «Динамо», ковид на ЧМ по фигурке, меморандум топов РПЛ и другие новости утра

1. ЦСКА объявил об уходе главного тренера Виктора Гончаренко. Как ожидается, вакантный пост займет Ивица Олич. Братья Березуцкие и остальные члены тренерского штаба продолжат работу в клубе.

2. Представлена новая гостевая форма сборной России. Она белая с сине-красными полосами на груди и рукавах.

3. Кубок Гагарина. СКА обыграл «Динамо» и повел 2-1 в серии. Каменев забил победный гол в овертайме. «Авангард» победил «Магнитку», там счет в серии также 2-1.

4. Первый канал покажет в прямом эфире футбольный матч Россия – Мальта 24 марта. Из этого отменена прямая трансляция короткой программы у пар на ЧМ-2021 по фигурному катанию.

5. «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар» и «Динамо» приняли меморандум против несогласованных переходов воспитанников.

6. На ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме выявлен положительный результат теста на коронавирус.

7. Курултай башкир призвал КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса». Лига оштрафовала «Ак Барс» на 100 тысяч рублей за срыв гимна Башкирии. Болельщики казанцев готовы заплатить сами.

Также стало известно, что болельщиков «Ак Барса» пустят на сектор арены в Уфе после гимна Башкирии перед 4-матчем. Это инициатива гендиректора «Салавата» Курносова. При этом лидер фан-группы «Ак Барса» объяснил, что болельщики не хотели никого оскорбить: они решили, что сейчас начнется игра.

8. Александра Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ-2021, Щербакова и Кихира – один. На тренировке перед ЧМ-2021 Трусова исполнила четверной флип с риппоном.

9. «Торпедо» и Сергей Игнашевич расторгли контракт. Клуб не побеждает 7 матчей подряд в ФНЛ. Кононов, Шалимов, Евсеев, Талалаев были среди кандидатов на вакантный пост, но, похоже, его займет Александр Бородюк.

10. НХЛ. 3 очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», «Айлендерс» одолели «Филадельфию» в овертайме, у Сорокина – 8-я победа подряд. Все результаты дня – здесь.

11. Пишут, что Хаби Алонсо возглавит гладбахскую «Боруссию» со следующего сезона. Впрочем, пока договоренности нет.

12. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели из-за травмы.

13. Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло и президент «бьянконери» Андреа Аньелли поругались после поражения от «Беневенто». Более того, Пирло могут уволить из «Юве», если команда не попадет в Лигу чемпионов.

14. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит с двумя программами на шоу Этери Тутберидзе..

15. НБА. «Бостон» проиграл в гостях «Мемфису», «Милуоки» набрал 140 очков в победном матче с «Индианой» и другие результаты.

16. Форвард «Краснодара» Маркус Берг перейдет в «Гетеборг» по окончании сезона.

17. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски награжден орденом от президента Польши.

Цитаты дня.

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «Мне трудно болеть за Щербакову. Не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной»

Массимилиано Аллегри: «Сила Роналду в том, что его разум запрограммирован на победу. Каждый день он находит новую мотивацию»

Моуринью о современном футболе: «Кругом эгоизм и личные интересы вместо сопереживания команде. Психология молодежи непроста»

Александр Григорян: «В России стоит клише на способности женщин в любом роде деятельности. Поэтому мы и в жопе, наверное»

Гончаренко об уходе из ЦСКА: «Было честью работать в таком великом клубе. Лучший период в моей тренерской карьере»

Буре о Путине: «Играть с президентом самой сильной страны в мире – огромная честь»

Василий Уткин: «Олич в ЦСКА – пранк, зашедший слишком далеко. Он фуфел с любых разумных позиций»

Фанаты «Торпедо» об уходе Игнашевича: «Скучать не будем. У тренера, не уважающего традиции, не будет будущего в нашем клубе»