Евролига. ЦСКА – «Црвена Звезда», «Валенсия» встретится с «Баварией» и другие матчи

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В четверг, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает сербскую «Црвену Звезду».

Испанская «Валенсия» встретится с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Црвена Звезда MTS Сербия 31:19 (2 четверть)
Дата проведения
25 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Хэкетт (8), Джеймс (7), Шенгелия (7), Эрик (4), Курбанов (1).
Црвена Звезда MTS
Давидовац (8), Нноко (4), Лойд (2), Уолден (0), Ягодич-Куриджа (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
25 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
25 марта, 22.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Реал Испания
Дата проведения
25 марта, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
25 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 22-8, ЦСКА Россия – 19-10, Анадолу Эфес Турция – 19-11, Милан Италия – 19-11, Бавария Германия – 19-11, Фенербахче Турция – 18-12, Реал Испания – 17-13, Зенит Россия – 16-13, Баскония Испания – 16-14, Валенсия Испания – 16-14, Жальгирис Литва – 15-15, Олимпиакос Греция – 14-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-17, Альба Германия – 11-19, Панатинаикос Греция – 10-18, Црвена Звезда Сербия – 9-21, Химки Россия – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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