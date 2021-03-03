Евролига. ЦСКА – «Црвена Звезда», «Валенсия» встретится с «Баварией» и другие матчи

В четверг, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает сербскую «Црвену Звезду».
Испанская «Валенсия» встретится с немецкой «Баварией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 20.00, «Мегаспорт»
- Црвена Звезда MTS
- Давидовац (8), Нноко (4), Лойд (2), Уолден (0), Ягодич-Куриджа (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 25 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона Испания – 22-8, ЦСКА Россия – 19-10, Анадолу Эфес Турция – 19-11, Милан Италия – 19-11, Бавария Германия – 19-11, Фенербахче Турция – 18-12, Реал Испания – 17-13, Зенит Россия – 16-13, Баскония Испания – 16-14, Валенсия Испания – 16-14, Жальгирис Литва – 15-15, Олимпиакос Греция – 14-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-17, Альба Германия – 11-19, Панатинаикос Греция – 10-18, Црвена Звезда Сербия – 9-21, Химки Россия – 3-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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