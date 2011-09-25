Матерацци – Недведу: «Надеюсь, твой сын увидит победу в ЛЧ до окончания университета. Мои дети видели победы в ЛЧ и ЧМ в садике и начальной школе»

Бывший защитник Марко Матерацци отреагировал на интервью Павла Недведа, который занимает пост вице-президента .

В интервью Недвед сказал: «Мой сын ходил в среднюю школу, а сейчас он водит машину и ходит в университет. Все это время скудетто было нашим».

Матерацци выложил скриншот заголовка с этими словами Недведа и написал: «Павел... Мы все желаем ему [сыну] увидеть победу в Лиге чемпионов до того, как он закончит учебу. Если, конечно, он заслуживает этого.

Мои дети увидели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, когда были в садике и в начальной школе!!! 🖤💙 🇮🇹»

Матерацци выиграл чемпионат мира в 2006 году в составе сборной Италии, а в 2010-м взял Лигу чемпионов с «Интером».