Чалов забил и отдал 2 голевых паса в матче Евро (U21) с Исландией. Это его первые результативные действия в 2021-м

Теги ЦСКА сборная России U-21 премьер-лига Россия сборная Исландии U-21 Федор Чалов Наир Тикнизян Арсен Захарян Футбол

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией (3:0, первый тайм).

В ситуациях со всеми тремя голами результативными действиями отметился форвард Федор Чалов.

Сперва он реализовал пенальти, заработанный 17-летним хавбеком Арсеном Захаряном. Затем Чалов отдал голевую передачу защитнику Наиру Тикнизяну, а спустя еще несколько минут – Захаряну.

Для Чалова это первые результативные действия в 2021 году. За пять матчей в ЦСКА он таковыми не отметился.

Подробнее со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча. Также смотрите на сайте видеотрансляцию игры.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья