Чалов забил и отдал 2 голевых паса в матче Евро (U21) с Исландией. Это его первые результативные действия в 2021-м

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией (3:0, первый тайм).
В ситуациях со всеми тремя голами результативными действиями отметился форвард Федор Чалов.
Сперва он реализовал пенальти, заработанный 17-летним хавбеком Арсеном Захаряном. Затем Чалов отдал голевую передачу защитнику Наиру Тикнизяну, а спустя еще несколько минут – Захаряну.
Для Чалова это первые результативные действия в 2021 году. За пять матчей в ЦСКА он таковыми не отметился.
Подробнее со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча. Также смотрите на сайте видеотрансляцию игры.
Фёдор Чалов открыл счёт голам сборной на #eurou21— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 25, 2021
📺 #РоссияИсландия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/xaQkWVFtBm
Армейская связка сработала идеально, и Тикнизян в касание перекинул кипера Исландии 👏— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
Так наши парни забили второй гол:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/uhqLjYBx2B
А вот третий. Дебютант Захарян вначале заработал пенальти, а потом и отметился и сам 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
У Чалова уже гол+две передачи:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/EYsNY20asa