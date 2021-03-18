Чалов забил и отдал 2 голевых паса в матче Евро (U21) с Исландией. Это его первые результативные действия в 2021-м

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией (3:0, первый тайм).

В ситуациях со всеми тремя голами результативными действиями отметился форвард .

Сперва он реализовал пенальти, заработанный 17-летним хавбеком . Затем Чалов отдал голевую передачу защитнику , а спустя еще несколько минут – Захаряну.

Для Чалова это первые результативные действия в 2021 году. За пять матчей в он таковыми не отметился.

Подробнее со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

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Армейская связка сработала идеально, и Тикнизян в касание перекинул кипера Исландии 👏



Так наши парни забили второй гол:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/uhqLjYBx2B — Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021