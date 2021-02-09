Вейналдум и Депай договорились с «Барсой» о контрактах на 3 года

Полузащитник и нападающий близки к переходу в «Барселону».

По информации Diario Sport, каталонский клуб достиг предварительной договоренности с футболистами, которые летом станут свободным агентами. В случае перехода в «Барсу» оба игрока подпишут 3-летние контракты.

На подписании контрактов с Вейналдумом и Депаем настаивал главный тренера «Барселоны» Роналд Куман, который уже работал с футболистами в сборной Нидерландов. Как утверждается, Депай присоединится к «Барсе» вне зависимости от того, будут ли совершены трансферы на выход. Также тренер уверен, что переход Вейналдума не помешает развитию молодых полузащитников «Барселоны», а добавит мощи центру поля каталонцев. Куман понимает: для того, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нужно обладать опытными игроками в составе.

И Вейналдум, и Депай подписали предварительные контракты с «Барселоной» до выборов нового президента. Сейчас необходимо, чтобы новый совет директоров клуба одобрил эти сделки.

По 30-летнему полузащитнику у боссов «Барсы» есть вопросы. Руководству клуба важно, чтобы футболист не отнимал игровое время у молодежи. Также «Барса» намерена продать некоторых игроков (например, ) из-за перебора футболистов на этой позиции.