Зибанежад – 1-й игрок НХЛ за 78 лет с 6 очками в 2 матчах подряд с одним соперником. Опять набрал 3+3 против «Филадельфии»

Форвард «Рейнджерс» набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (8:3).

Он добился такого результата во втором матче против «Флайерс» подряд. 17 марта он набрал 3+3 в выигранном нью-йоркцами матче со счетом 9:0.

27-летний швед – всего лишь третий игрок в истории НХЛ, кому удавалось набрать по 6 очков в 2 подряд играх с одним соперником.

До него это были Джо Мэлоун («Квебек», сезон-1919/20, 2 матча с «Торонто» в январе) и Даг Бентли («Чикаго», сезон-1942/43, 2 матча с в январе и феврале).

В 32 матчах сезона в активе Зибанежада стало 26 (10+16) очков. При этом в 5 последних играх у него 15 (7+8) баллов.