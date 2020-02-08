Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов в борьбе за золото

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25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Пары

Произвольная программа

Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (c 22:30), Eurosport

Вторая разминка

5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) 

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

7. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) 

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

Третья разминка

9. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) 

11. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 

12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 

Четвертая разминка

13. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

15. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

16. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) 

Пятая разминка

17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23:21

18. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 23:29

19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) 

20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23:46

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16

2. Вэньцзинь СуйЦун Хань (Китай) – 77,62

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 75,79

4. Евгения ТарасоваВладимир Морозов (Россия) – 71,46

5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32

6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94

7. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 64,67

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 64,37

9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 64,01

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 63,45

11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 59,95

12. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 59,41

13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 57,48

14. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 56,13

15. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,70

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме

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