Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов в борьбе за золото

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Стокгольм, Швеция
Пары
Произвольная программа
Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (c 22:30), Eurosport
Вторая разминка
5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
7. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Третья разминка
9. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Четвертая разминка
13. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
15. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
16. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)
Пятая разминка
17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23:21
18. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 23:29
19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23:46
Положение после короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,62
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 75,79
4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,46
5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32
6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94
7. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 64,67
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 64,37
9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 64,01
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 63,45
11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 59,95
12. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 59,41
13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 57,48
14. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 56,13
15. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,70
Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме