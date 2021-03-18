Видеотрансляция матча Евро Россия U21 – Исландия U21. Текстовый онлайн есть

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией.

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Евро-2021 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

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