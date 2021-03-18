Видеотрансляция матча Евро Россия U21 – Исландия U21. Текстовый онлайн есть

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В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча. Также смотрите на сайте видеотрансляцию игры.

Евро-2021 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

Россия U-21 – Исландия U-21 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
25 марта, 20.00, «Альцуфер»
Онлайн матча
Россия U-21Максименко, Евгеньев, Маслов, Дивеев, Тикнизян, Лесовой, Глебов, Захарян, Обляков, Макаров, Чалов.
Исландия U-21Гуннарссон, thórdarson, Leifsson, Гуннарссон, Торстейнссон, Виллумссон, Йоуханнессон, Хаукссон, Гудьонсен, Тордарсон, Торкельссон.

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