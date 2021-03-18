Видеотрансляция матча Евро Россия U21 – Исландия U21. Текстовый онлайн есть

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Исландией.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча. Также смотрите на сайте видеотрансляцию игры.
Евро-2021 (U21)
Групповой раунд
1-й тур
- Дата проведения
- 25 марта, 20.00, «Альцуфер»
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Россия U-21 –
Максименко, Евгеньев, Маслов, Дивеев, Тикнизян, Лесовой, Глебов, Захарян, Обляков, Макаров, Чалов.
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Исландия U-21 –
Гуннарссон, thórdarson, Leifsson, Гуннарссон, Торстейнссон, Виллумссон, Йоуханнессон, Хаукссон, Гудьонсен, Тордарсон, Торкельссон.