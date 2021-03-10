В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Во время одного из этапов пламя погасло

Теги Олимпиада-2020 эстафета олимпийского огня Р-Спорт Легкая атлетика

В японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу. 

Во время одного из этапов пламя в факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады, сообщает «Р-Спорт». 

Эстафета будет длиться 121 день. В ней примут участие около 10 000 факелоносцев, олимпийский огонь посетит 47 японских префектур. 

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Игры должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они пройдут без участия иностранных болельщиков. 

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