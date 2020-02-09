Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Коляда и Семененко выступят в третьей разминке, Ханю и Чен – в последней

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме мужчины покажут короткие программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.30 по московскому времени (25 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport

Третья разминка

12. Евгений Семененко (Россия) – 15:26

14. (Россия) – 15:39

Четвертая разминка

17. Юма Кагияма (Япония)

20. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

21. Винсент Чжоу (США)

Пятая разминка

22. Хван (Южная Корея)

23. (Япония)

24. (Китай)

25. Кевин Аймо (Франция)

26. (Канада)

27. Денис Васильев (Латвия)

Шестая разминка

28. Джейсон Браун (США)

29. Юдзуру Ханю (Япония)

30. Даниэль Грассль (Италия)

31. Маттео Риццо (Италия)

32. Нэтан Чен (США)

33. Морис Квителашвили (Грузия)

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме