«Реал» может назначить Лева или Рауля, если Зидан уйдет летом (As)

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Пока не известно, продолжит ли Зинедин Зидан занимать пост главного тренера «Реала».

Срок действующего контракта француза с мадридским клубом истекает в 2022 году, и тренер пока отказывается подтверждать информацию о том, что останется в «Реале» на следующий сезон. Настойчивый интерес к Зидану проявляют сборная Франции и «Ювентус», пишет As.

Из-за возникшей неопределенности «Реал» думает о возможных кандидатах на этот пост. Главным претендентом остается Рауль, который сейчас работает с «Кастильей». Также в Мадриде думают о приглашении Йоахима Лева, который после Евро-2020 покинет сборную Германии. Недавно сообщалось, что немец начал учить испанский язык.

Несмотря на в целом хорошие результаты команды, у некоторых членов руководства «Реала» есть вопросы к Зидану. Боссы клуба хотят видеть более стабильную игру в исполнении команды, а также не понимают причин, по которым в «Реале» не раскрылись Мартин Эдегор и Лука Йович.

Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, совет директоров «Реала» доверяет Зидану и положительно оценивает достижения нынешнего сезона, принимая во внимание сложности (травмы, коронавирус, трудный календарь), с которыми пришлось столкнуться специалисту. Также в «Мадриде» благодарны Зидану за то, что он вернулся в клуб в 2019 году, когда команда испытывала серьезные сложности.

Сейчас «сливочные» занимают 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, на два балла отставая от идущей второй «Барселоны» и на шесть – от лидирующего «Атлетико».

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команде предстоит встретиться с «Ливерпулем».

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